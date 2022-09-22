После обращения путина россияне принялись штурмовать совсем не военкоматы

Помню, в Украине 24 февраля очереди в военкоматы были более массовыми, чем вчерашние российские митинги.

"Туристический" бум

Существенную конкуренцию очередям из украинских защитников могут составить очереди на границах россии с Казахстаном.

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Мужчины призывного возраста внезапно захотели в Казахстан. После объявления частичной мобилизации вспомнили, как любят бескрайние степи и казахский бешпармак. Чтобы испробовать национальный напиток – кумыс – терпеливо стоят в многокилометровых очередях.

Говорят, что не меньшей популярностью у военнообязанных пользуются и другие граничащие с россией направления: Финляндия, Грузия, Монголия. Сентябрь после заявления сбрендившего деда – самое время для поездок.

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российские мужчины образовали огромные толпы на границе с Казахстаном / Фото с фейсбука Натальи Садыковой

Большое переселение

Если без шуток, вот она – путинская поддержка "специальной военной операции" в чистом, концентрированном виде.

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Самое интересное, что границу ни одна из сторон не закрывает. Ладно, Токаев от страха, а путин зачем отпускает своих будущих солдат? Если пойдет такими темпами, казахи в скором времени окажутся национальным меньшинством в своей стране.