Работодатели должны обеспечить прибытие работников в ТЦК, – постановление
Украинских работодателей обязали способствовать проведению мобилизации. Речь не только о вручении повесток. В частности, работодатели имеют право доставлять работников в ТЦК и СП, если есть соответствующее требование.
Обязанность работодателей закреплена постановлением КМУ №560 от 16 мая. Правда, эта норма не является новой, она действует с 06.04.2005 года. В новом постановлении ее фактически продублировали. Подробно об обязательствах работодателей в мобилизационном процессе, рассказывает 24 Канал.
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Обязанности работодателей по мобилизации
В новом постановлении КМУ закреплен четкий порядок относительно того, как действовать работодателям, чтобы выполнять обязательства по мобилизации в 2024 году.
В частности, работодатели по требованию военной администрации или ТЦК и СП должны известить своих работников-резервистов или военнообязанных о проведении мобилизационных мероприятий.
Соответствующий приказ предприятия должен содержать информацию об основании и цели его издания, список работников, которых касается оповещения о мобилизации, место, время и способ доставки работников в ТЦК и СП.
В приказе также должны быть определены уполномоченные лица, которые в дальнейшем будут вручать работникам повестки под их личную подпись.
Оповещение и доставка в ТЦК
Работодатели обязаны обеспечивать информационную составляющую по оповещению о мобилизации. В течение 3-го срока работодатель должен отчитаться в районный или городской ТЦК и СП о результате оповещения.Заметим, в новом законе указано: "Оповещение это – вручение (направление) повесток гражданам".
О том, что отныне работодатели должны обеспечить прибытие военнообязанных работников в центры ТЦК и СП, заметим, что никаких изменений не произошло. Норма действовала и раньше, но теперь, вероятно, к ней будут апеллировать чаще.
Речь идет о том, что работодатели должны обеспечивать как доезд работников, так и учитывать время, которое необходимо на их возвращение к месту работы. Более того, именно работодатели должны информировать ТЦ и СП о тех работниках, которые отказались от повестки.
Работодатели обеспечивают доезд работников в ТЦК и СП / Скриншот из приказа Кабмина
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Мобилизация в Украине: актуально о главном
- С 18 мая в Украине действует обновленный закон о мобилизации. Согласно документу, за неявку в ТЦК без уважительной причины, военнообязанного ждут санкции.
- В частности, руководитель ТЦК может обратиться в полицию относительно административного задержания нарушителя и доставки его в центр комплектования.
- И даже обратиться в суд с заявлением о применении временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации.
- Также сейчас все военнообязанные в срок 60 дней должны обновить свои военно-учетные документы. Сделать это можно в ТЦК, ЦПАУ, или через приложение Резерв+.