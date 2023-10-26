Все средства будут использованы для освобождения Украины, – Юсов об обломках ATACMS под Луганском

Утром в сети опубликовали фото двигателей от ATACMS, упавших в 20 километрах от Луганска. Местные слышали взрывы, однако подлинные последствия украинской атаки пока неизвестны.

Свой комментарий по этому поводу дал 24 Каналу представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, Украина использует ATACMS для освобождения своих территорий от врага.

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"Толстые ракеты" снова посетили Луганщину

По сообщениям российских СМИ, утром 25 октября Украина вторично использовала переданные Соединенными Штатами ракеты ATACMS. Ракеты якобы упали в поселке Белореченское, расположенном в 20 километрах от Луганска. Удалось ли ими поразить враждебные цели, пока неизвестно, однако в местных чатах пишут, что взрывы на Юг от Луганска действительно были слышны.

"Из открытых источников можно сделать такой вывод (что поражение Бердянского и Луганского аэродромов было не единственными примерами применения ATACMS – 24 Канал). Перед этим были заявления от военно-политического руководства государства о получении ракет ATACMS, а также – о договоренностях по продолжению поставки этой оружия. Идет полномасштабная война, поэтому все имеющиеся силы и средства будут использованы для освобождения нашей земли", – прокомментировал событие Юсов.

Россия уже успела похвастаться, что сфотографированные двигатели от ATACMS якобы были сбиты ее ПВО. Однако никаких убедительных доказательств этому оккупанты не привели, из-за чего в Воздушных силах поставили такие заявления под вопрос

Андрей Юсов о применении Украины ATACMS: смотрите видео

Что известно о получении Украиной ATACMS