Обломки БПЛА на взлетной полосе "Жулян": власти рассказали, была ли атака на аэродром

Россия выпустила в сторону Киева более трех десятков беспилотников. Обломки одного из дронов нашли в аэропорту в городе Жулянах вблизи столицы.

Ночь против 8 мая была в Киеве беспокойной. Собственно, захватчики хотели атаковать Украину 35 иранскими БПЛА типа "Шахид", однако все дроны сбила ПВО. В то же время спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона рассказал, намеревались ли оккупанты обстрелять аэропорт "Жуляны", – информирует 24 Канал.

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"Не уверен"

По словам Шаманова, действительно обломки одного из дронов были найдены на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту "Жуляны". Однако маловероятно, что это была целенаправленная попытка захватчиков атаковать инфраструктуру аэропорта.

Да, были найдены обломки на полосе в "Жулянах". Я не уверен, что это была попытка атаковать аэропорт. Потому что прямо над территорией аэропорта сбили этот дрон,

– сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что это уже 4 атака на Киев за последние 8 дней – то есть с начала мая. Из этого ясно, что оккупанты будут продолжать делать все, чтобы не давать спокойно жить украинцам.

Подробно об обстреле

Воздушная тревога во время этого обстрела БПЛА длилась три с половиной часа. "Шахиды" атаковали столицу по разным направлениям.

Жертв нет, однако есть разрушения и травмированы. В частности, в Святошинском районе, по предварительной информации, повреждено 7 автомобилей, кроме того, еще один автомобиль горел.

Также были падения обломков на жилой дом, проезжую часть. В общей сложности травмированы 5 человек.

В Соломенском районе было повреждено 15 грузовых, 5 легковых автомобилей и газовую трубу. Пожар не вспыхнул. Ситуацию взяли под контроль соответствующие службы.

Враг хотел нанести удар по Киеву дронами 8 мая, в День памяти и примирения. В этот день в 1945 году Германия объявила о капитуляции во Второй мировой войне. С тех пор и вплоть до начала российско-украинской войны Европа жила в относительном мире.