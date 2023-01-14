Обломок ракеты обнаружили на территории Молдовы после ракетной атаки России по Украине

После массированного обстрела Украины патруль пограничной полиции Молдовы нашел обломки ракеты. Находку обнаружили в районе приграничного населенного пункта Ларга.

Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины.

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Чья ракета упала в Молдове

После того, как обнаружили остатки вероятной ракеты, немедленно приняли меры по защите области. На место происшествия вызвали экстренные службы. Также доложили Бриченской окружной прокуратуре,

– говорится в сообщении.

Стражи порядка взяли под охрану место падения ракеты. Там работают следователи.

В ведомстве подчеркивают, что, как и в предыдущих случаях, все необходимые действия осуществляются, согласно процедуре, компетентными учреждениями.

Стоит добавить, что на фото МИД Молдовы видны надписи на обломках ракеты. К слову, они написаны на русском языке, поэтому это была ракета врага, или украинской ПВО – решат компетентные органы.

Упавшие в Молдавии обломки ракеты / Фото МИД Молдовы

Как отреагировали в Украине

Ситуацию с падением обломков на территории Молдовы в эфире телемарафона прокомментировала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты в очередной раз просчитали свои возможности. Гуменюк добавила, что, если мировое сообщество проанализирует все обстоятельства инцедента, то даст справедливую оценку таким действиям России.

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