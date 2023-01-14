Обломок ракеты обнаружили на территории Молдовы после ракетной атаки России по Украине
Источник:МИД Молдовы
После массированного обстрела Украины патруль пограничной полиции Молдовы нашел обломки ракеты. Находку обнаружили в районе приграничного населенного пункта Ларга.
Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины.
Читайте также Первые минуты после попадания: в сети показали, как люди сбегали с места прилета в Днепре
Чья ракета упала в Молдове
После того, как обнаружили остатки вероятной ракеты, немедленно приняли меры по защите области. На место происшествия вызвали экстренные службы. Также доложили Бриченской окружной прокуратуре,
– говорится в сообщении.
Стражи порядка взяли под охрану место падения ракеты. Там работают следователи.
В ведомстве подчеркивают, что, как и в предыдущих случаях, все необходимые действия осуществляются, согласно процедуре, компетентными учреждениями.
Стоит добавить, что на фото МИД Молдовы видны надписи на обломках ракеты. К слову, они написаны на русском языке, поэтому это была ракета врага, или украинской ПВО – решат компетентные органы.
Как отреагировали в Украине
Ситуацию с падением обломков на территории Молдовы в эфире телемарафона прокомментировала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Она отметила, что оккупанты в очередной раз просчитали свои возможности. Гуменюк добавила, что, если мировое сообщество проанализирует все обстоятельства инцедента, то даст справедливую оценку таким действиям России.
Оккупанты обстреляли Украину 14 января: основное
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром 14 января сообщил, что Россия подняла в небо 17 вражеских стратегических бомбардировщиков. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.
- Кроме того, зафиксировали и движение вражеских кораблей в Черном море. Там Россия вывела 5 своих ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.
- После объявления воздушной тревоги над Украиной глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Они летят на Винницкую область, а также угроза ракетного удара на Житомирщине.
- Впоследствии появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Несмотря на успешную работу ПВО, оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры .
- В результате попаданий в некоторых областях ввели аварийные отключения света.
- Кроме того, россияне попали ракетой в жилой дом в Днепре. Под завалами находятся люди. В настоящее время известно о 27 пострадавших и 5 погибших.