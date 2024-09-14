Путин хочет быть гарантом безопасности: как Курская операция ускорила обмены пленными

Силы обороны, начав операцию в Курской области, застали врасплох россиян. В первые дни ВСУ удалось взять в плен значительное количество военнослужащих страны-агрессора.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что когда Вооруженные Силы Украины зашли на Курщину, то к ним в плен попала "специфическая" категория российских силовых структур. Он добавил, что власти Владимира Путина это совсем не на пользу.

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Кто попал в плен

Иван Тимочко отметил, что среди российских пленных в Курской области было немало пограничников, в частности часть из которых отбывала срочную службу, также силовики, которые подчинены не министерству обороны России, а ФСБ, полиция и росгвардия.

Эти все структуры являются основой путинского режима. Именно поэтому кремлевский диктатор в первую очередь пытается вытащить из плена их. То есть хочет быть их гарантом по спасению в любых кризисных ситуациях, чтобы они и в дальнейшем продолжали удерживать его режим,

– сказал он.

По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск, именно поэтому Владимир Путин сейчас так часто соглашается на обмены пленными. На него с середины, кроме силовиков, давят также семьи военнослужащих.

Важно! Украина 13 сентября провела обмен пленными. Домой вернулось 49 украинцев, среди них защитники Мариуполя и гражданские.

Тимочко заметил, что у российской власти был "договор" с обществом – не привлекать срочников к реальным боевым действиям.

Поэтому все понимают, что последствия Курской операции это прямая ответственность военно-политического руководства России,

– отметил он.

По словам Ивана Тимочко, Путин боится, чтобы потенциальные срочники в будущем не избегали службы в армии, учитывая истории о пленных.

Россия к обменам подходит как к политическим вызовам. Люди там не имеют значения, ведь главным для Путина является внутренняя репутация и доверие тех структур, на которые он опирается внутри страны для контроля над российским населением. Именно поэтому стремительно увеличилось количество обменов,

– подчеркнул он.