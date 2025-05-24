Это не шаг к перемирию, – Берлинская о цели обмена "1000 на 1000"

Уже состоялись два обмена в формате "1000 на 1000". Это – позитив. Но на самом деле диктатор Путин и близко не заинтересован в прекращении войны.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Уже известно, что в рамках обмена 1000 на 1000 удалось вернуть домой 697 украинцев.

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Почему Путин пошел на этот шаг

Как отметила Берлинская, есть несколько причин, почему диктатор Путин пошел на этот обмен. Он хочет продемонстрировать якобы готовность к какому-то переговорному процессу или договоренностям для Дональда Трампа.

Путина не интересует жизнь россиян. Но он вполне мог пойти на такой шаг, чтобы продемонстрировать своему населению, что Россия возвращает своих.

Также он это сделал, чтобы их солдаты давали меньше показаний в процессах документирования военных преступлений. Но это точно история не о реальном перемирии или шагах к деэскалации,

– сказала Берлинская.

Россия собирается превратить все в войну на истощение. Единственный смысл существования их "империи" – это расширение. Кремль хочет показать населению, что они могут это сделать.

Это онтологическая суть каждой империи. Они хотят показать своему рабскому населению, какие они "альфа-самцы". Акела не промахнулся. Хотят продемонстрировать, что могут продвигаться дальше в Украине, могут напасть на Европу, могут удержать Чечню силой. А уже в следующих "сезонах" нашего геополитического сериала мы увидим нападение на Тайвань,

– подчеркнула Берлинская.

Напомним, недавно глава МИД России Сергей Лавров начал рассказывать бред о намерениях захватить всю Украину. Со времени полномасштабной войны страна-агрессор уже потеряла почти миллион личного состава.