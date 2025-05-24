Про це 24 Каналу розповіла керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська. Вже відомо, що в рамках обміну 1000 на 1000 вдалося повернути додому 697 українців.

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Чому Путін пішов на цей крок

Як наголосила Берлінська, є кілька причин, чому диктатор Путін пішов на цей обмін. Він хоче продемонструвати буцімто готовність до якогось переговорного процесу чи домовленостей для Дональда Трампа.

Путіна не цікавить життя росіян. Але він цілком міг піти на такий крок, щоб продемонструвати своєму населенню, що Росія повертає своїх.

Також він це зробив, щоб їхні солдати давали менше свідчень в процесах документування воєнних злочинів. Але це точно історія не про реальне перемир'я чи кроки до деескалації,

– сказала Берлінська.

Росія збирається перетворити все на війну на виснаження. Єдиний сенс існування їхньої "імперії" – це розширення. Кремль хоче показати населенню, що вони можуть це зробити.

Це онтологічна суть кожної імперії. Вони хочуть показати своєму рабському населенню, які вони "альфа-самці". Акела не промахнувся. Хочуть продемонструвати, що можуть просуватися далі в Україні, можуть напасти на Європу, можуть утримати Чечню силою. А вже в наступних "сезонах" нашого геополітичного серіалу ми побачимо напад на Тайвань,

– підкреслила Берлінська.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Росії Сєргєй Лавров почав розповідати маячню про наміри "асвабадіть" всю Україну. З часу повномасштабної війни країна-агресорка вже втратила майже мільйон особового складу.