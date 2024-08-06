Россия провела обмен пленными с Западом. Из российских тюрем удалось освободить политзаключенных, а взамен страна-агрессор вернула шпионов и наемного киллера.

В рамках обмена Германия согласилась отпустить наемного убийцу Вадима Красикова. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что это лишь подтверждение того, что в России законов не существует.

К теме "Я договороспособен": зачем Путин вернул своих киллеров и шпионов

Что показал обмен

"Все уже поняли, что в России находиться опасно. Поэтому каждый, кто имеет возможность, должен оттуда бежать", – заметил Юрий Рашкин.

Россия вернула убийцу Вадима Красикова, теперь остается вопросом, кого из преступников обменяют следующим. Это стало еще одним шагом к холодной войне.

Сейчас в Соединенных Штатах пытается продвигать свою политику Дональд Трамп. Он хочет показать, что при его правлении такого бы не было. Но на самом деле это сказки, которые продаются людям.

Владимиру Путину очень хотелось вернуть обратно Красикова. Германия согласилась отдать этого преступника, хотя на этот счет были разные взгляды,

– сказал Рашкин.

В общем все люди, которых обменяли очень неоднозначны. Так называемые российские оппозиционеры уже заявили, что виновным в войне является Путин, а не "простые русские". Несмотря на это не стоит ожидать, что Запад изменит свое отношение к России.

"Обмен Красикова лишь показал, что законов в России не существует", – подытожил Рашкин.