Об этом сообщила староста села Великий Дорошев Оксана Кухар в комментарии "Еспресо.Захід".

Что известно об эксгумации тела военного, которого похоронили вместо Далецкого?

Оксана Кухар отметила, что ей неизвестно, кто будет проводить новый ДНК анализ тела погибшего неизвестного воина. Однако староста Великого Дорошева отметила, что уголовное производство открыто в Харькове.

Также информацию об эксгумации останков тела на местном кладбище в селе Великий Дорошев подтвердила и мама Назара Далецкого – Наталья. Женщина отметила, что это произошло 11 февраля, одновременно сама она не присутствовала во время этого.

Мне говорили, что мне там не нужно быть и я не ходила,

– сказала Наталья Далецкая.

Как произошла ошибка с ДНК-экспертизой тела?

В комментарии ТСН заместитель министра МВД Леонид Тимченко сообщил, что первую экспертизу тела делали в Харькове. Теперь он сам поехал в учреждение, где эта ДНК-экспертиза проводилась.

"Мы понимаем, какое это резонансное и недопустимое событие, ведь таких ошибок быть не может. Тщательно изучать этот случай, будем поднимать все экспертизы, которые отбирались у матери и останков для сравнения, которые были переданы на захоронение", – заверил Тимченко.

Будут ли заставлять семью Далецких вернуть деньги, которые им выдали за "гибель" военного?