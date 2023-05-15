Это очень тяжело, – в ГУР рассказали, возможен ли обмен пленных всех на всех

Украина надеется, что нашему государству удастся провести обмен пленных всех на всех. Возможно ли это – объяснили в ГУР МО.

Такой обмен нуждается в серьезной работе. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Возможен ли обмен пленных всех на всех

По словам Юсова, это невозможно. Это задача, которая требует серьезной работы, но абсолютно реалистична для выполнения.

Но задача очень тяжелая. И мы не можем говорить, что это событие состоится завтра, это большой комплекс мероприятий, над которым работает весь Координационный штаб, представители силовых структур, Офис Президента,

– отметил представитель разведки.

Юсов подчеркнул, что есть очень много непубличных вещей. Женевские конвенции предполагают возвращение всех пленных после окончания боевых действий, но Украина не ждет этого и возвращает своих сейчас.

"Более 2 300 освобожденных из плена уже вернулись домой. Также идет подготовка к следующим отдельным обменам, а также работа обмена всех на всех. Конечно, результаты будут", – добавил он.

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