Пасхальный обмен пленными: первые трогательные кадры с героями на родной земле
Источник:КШВОВ
На Пасху из российского плена удалось вернуть еще 130 украинских защитников. В сеть уже выложили трогательные фото. На них можно увидеть первые мгновения после обмена наших защитников.
Во время пасхального обмена, состоявшегося 16 апреля, домой вернулись 130 украинских защитников. Большинство – воины Вооруженных Сил Украины.
Читайте также Хороший улов: под Марьинкой взяли в плен как минимум 6 россиян – видео допроса
Самому молодому – 21 год
Как отмечают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись:
- 92 военнослужащих ВСУ;
- 20 теробороновцев;
- 11 нацгвардейцев;
- 3 пограничника;
- 2 представителя Военно-морских сил;
- 2 представителя Государственной специальной службы транспорта.
Как украинских защитников возвращали домой: смотрите видео
Известно, что спасенные защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них защищали наше государство на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине и Луганщине.
Заметим, что 48 из них ранее считались пропавшими без вести. Часть из них ранены. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности. Из плена также удалось вернуть двух родных братьев, защищавших наше государство в районе Бахмута. Известно, что самому старшему защитнику Украины 58 лет, а самому младшему – 21 год.
Трогательные фото с освобожденными украинскими защитниками / Фото Координационного штаба
В Минреинтеграции показали еще одно трогательное видео. На нем можно увидеть пасхальные угощения для защитников, которых удалось вернуть из плена.
Первое, что они взяли в руки, ступив на родную землю, – это пасхальный хлеб и писанки. Писанка в украинской народной традиции считается оберегом. Пусть Господь хранит всех наших воинов!
– говорят в ведомстве.
Пасхальное угощение вернувшихся из плена защитников: смотрите видео
В Госпогранслужбеотметили, что трое возвращенных пограничников – бойцы Львовского и Донецкого отрядов. В ведомстве отметили, что увидеть своих близких – лучший подарок на Пасху.
В Координационном штабе добавили, что за прошедшую неделю удалось освободить 230 наших военных. И теперь у них есть возможность праздновать Пасху с родными и близкими. В самом штабе подчеркнули, что продолжают работу по освобождению находящихся в плену украинцев.
Сегодняшний праздник – это о непоколебимой вере и надежде. Освободившиеся защитники улыбаются, обнимаются, несмотря на то, что их глаза полны боли пережитого. Однако с верой в сердце и любовью к Родине – они дома. И этого у нас никогда не отнять,
– подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Заметим, что 14 апреля в Украину удалось вернуть тела 82 павших защитников. Их враг удерживал на временно оккупированных территориях нашего государства.