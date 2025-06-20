Прошли ад плена: освобожденные защитники рассказали, что не дало им отчаяться

Украинские воины, которых обменяли 20 июня, рассказали, как выдержали российский плен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Рассказы защитников, которые прошли плен

В ГПСУ спросили бойцов, что они чувствуют и чего хотят больше всего после обмена. Все единодушно сказали: радуются и надеются как можно скорее обнять родных.

У одного из бывших пленных старший сын празднует день рождения 20 июня. Поэтому возвращение отца станет лучшим подарком. Сын, кстати, тоже военный и служит в Киеве.

Отец меня не дождался и умер еще в 2022 году. Нам не давала сдаться надежда, что мы вернемся в родную Украину и будем защищать ее и в дальнейшем,

– рассказал другой защитник.

А третий признался: свобода – это Украина, целый дом, семья, дети, близкие, друзья.

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К сожалению, в ГУР приводят неутешительные данные: по меньшей мере 90% обмениваемых подвергались пыткам в плену. То есть 9 из 10 человек.

У тех, кто вернулся 20 июня, диагностированы эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения, потеря веса.