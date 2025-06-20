Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

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Розповіді захисників, які пройшли полон

У ДПСУ запитали бійців, що вони відчувають і чого прагнуть найбільше після обміну. Усі одностайно сказали: радіють і сподіваються якомога швидше обійняти рідних.

В одного з колишніх полонених старший син святкує день народження 20 червня. Тож повернення батька стане найкращим подарунком. Син, до речі, теж військовий і служить у Києві.

Батько мене не дочекався і помер ще у 2022 році. Нам не давала здатися надія, що ми повернемося в рідну Україну і будемо захищати її і надалі,

– розповів інший оборонець.

А третій зізнався: свобода – це Україна, цілий будинок, родина, діти, близькі, друзі.

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На жаль, у ГУР наводять невтішні дані: щонайменше 90% обміняних піддавалися тортурам у полоні. Тобто 9 із 10 людей.

У тих, хто повернувся 20 червня, діагностовані епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення, втрата ваги.