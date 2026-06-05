Попали в плен с разницей в 1 день: в обмене вернули отца и сына, которые защищали Украину

Между Россией и Украиной 5 июня состоялся новый обмен пленными. Домой удалось вернуть родных отца и сына, которые защищали наше государство на фронте.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что известно об отце и сыне, которых вернули в рамках обмена 5 июня?

Дмитрий Лубинец отметил, что так совпало, что 5 июня домой из российского плена возвращаются отец и сын.

Они защищали Украину в одной бригаде, а попали в плен с разницей в один день в 2022 году! Искренне поздравляю их семью, у которой сегодня двойной праздник!

– подчеркнул омбудсмен.

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что каждый такой обмен – это результат сложной и длительной работы переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, что осуществляется по поручению президента Украины.

"Существенную роль в этом освобождении украинцев, как и в предыдущих, сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов. Спасибо!" – отметил Лубинец.

Он также подчеркнул, что для этого новый обмен – это еще одно напоминание: государство борется за своих. И эта борьба будет продолжаться, пока все украинцы не вернутся домой.

Напомним, Владимир Зеленский рассказывал, что в рамках нового обмена пленными 5 июня на родину удалось вернуть 185 украинских защитников и одного гражданского. Некоторые из них находились в российском плену еще с 2022 года.

Среди возвращенных украинцев были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, рядовые, сержанты и офицеры. Также удалось освободить из российского плена защитников Мариуполя и "Азовстали".