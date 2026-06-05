Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо про батька та сина, яких повернули в межах обміну 5 червня?

Дмитро Лубінець зазначив, що так збіглося, що 5 червня додому з російського полону повертаються батько та син.

Вони обороняли Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році! Щиро вітаю їхню родину, у якої сьогодні подвійне свято!

– наголосив омбудсмен.

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Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що кожен такий обмін – це результат складної та тривалої роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що здійснюється за дорученням президента України.

"Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів. Дякуємо!" – зазначив Лубінець.

Він також підкреслив, що для цього новий обмін – це ще одне нагадування: держава бореться за своїх. І ця боротьба триватиме, доки всі українці не повернуться додому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав, що у межах нового обміну полоненими 5 червня на батьківщину вдалося повернути 185 українських захисників та одного цивільного. Дехто з них перебував у російському полоні ще з 2022 року.

Серед повернутих українців були воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти й офіцери. Також вдалося звільнити з російського полону оборонців Маріуполя та "Азовсталі".