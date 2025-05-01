"Больше никогда тебя не брошу": освобожденный из плена воин растрогал разговором с любимой
- В Украину вернулись 270 военных и 120 гражданских из российского плена.
- Антон из Павлограда впервые за более чем 3 года неволи поговорил с любимой и матерью.
23 мая в Украину вернулись 270 военных и 120 гражданских, освобожденных из российского плена. Среди них Антон из Павлограда, который растрогал сеть своими первыми разговорами с любимой и матерью
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на которых Антон общается с родными, передает 24 Канал.
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Пробыл в плену более 3 лет
Сначала Антон позвонил девушке. Во время разговора он попросил любимую не плакать, потому что из-за этого слезы льются и у него.
Мужчина стесняется, потому что его снимает большое количество людей. Люди вокруг успокаивают парня, мол, это "слезы счастья" и "мужчинам тоже надо иногда поплакать".
Защитник рассказывает девушке, что получил ее письмо, который придал ему сил и веры.
Он пообещал, что больше никогда не покинет любимую, которая ждала его 37 месяцев. Поступок девушки воин назвал "подвигом".
Разговор защитника с девушкой: смотрите видео
А еще Антон позвонил маме. Он уже очень ждет встречи с родными, а также мамину шарлотку, тертый пирог и свою любимую домашнюю консервацию.
Первые слова к маме: смотрите видео
Напомним, что из плена 23 мая вернули отца девушки, которая чудом выжила после ракетного удара по Запорожью.