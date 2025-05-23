Украина вернула из российского плена 270 военных и 120 гражданских

23 мая между Россией и Украиной состоялся первый этап обмена пленных в формате "1000 на 1000". Домой вернулись 390 украинцев.

16 мая делегации Украины и России в Стамбуле договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Известно, что он будет происходить в течение нескольких дней, передает 24 Канал.

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Что известно

Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Киевом и Москвой. Он рассказал, что 23 мая была реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Домой вернулись 390 человек – 270 военных и 120 гражданских.

Глава государства отметил, что в субботу и воскресенье обмен продолжится.

"Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", – подчеркнул президент.

Украинцев освободили из плена / Фото телеграм-канал Зеленского

В Координационном штабе рассказали, что среди освобожденных – 3 женщины и 387 мужчин. Домой вернули воинов, защищавших нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также – в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

По словам Андрея Ермака, среди вернувшихся есть воины, находившиеся в неволе с 2022 года.

В Россию в рамках этого обмена уехали люди, которые "не видели своего будущего в Украине и идентифицируют себя как россияне". Москва забрала 70 человек, которые в Украине были осуждены за преступления, связанные с коллаборационизмом, государственной изменой, терроризмом.

Напомним, что обмен пленными проходил на границе с Беларусью.

22 мая стало известно, что российская и украинская сторона обменялись списками пленников, которых планируют вернуть.

По словам министра обороны Умерова, списки формировались по единому критерию – сохранить жизнь.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Херсона Владимир Николаевенко, похищенный россиянами в 2022 году, отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленника.

Николаенко содержат в колонии №7 во Владимирской области России в "бесчеловечных условиях" без медицинской помощи.

Масштабному обмену 23 мая предшествовал обмен 6 мая. Тогда Украина вернула 205 воинов из российского плена, в том числе защитников Мариуполя.