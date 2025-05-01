Некоторые были в плену с 2022 года: щемящие кадры возвращения защитников домой

В Украину в субботу, 24 мая, в рамках обмена в формате "1000 на 1000" вернулись еще 307 воинов. Некоторые из них попали в плен еще в начале полномасштабного вторжения России.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали щемящие кадры возвращения защитников домой, передает 24 Канал.

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Кадры обмена пленными 24 мая

Всего из российского плена за 23 – 24 мая удалось вернуть 697 человек.

Президент Зеленский рассказал, что в воскресенье, 25 мая, ожидают третий этап обмена.

Автобусы с освобожденными из плена воинами: смотрите видео

Обмен пленными 24 мая: смотрите видео

На родную землю в субботу ступили бойцы ВСУ, в частности, дронщики Сил беспилотных систем, а также военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Среди них есть и те, кто защищал Мариуполь.

Обмен пленными 24 мая / Фото Владимира Зеленского

Первые шаги на родной земле освобожденных из плена: смотрите видео

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, на этот раз из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось вернуть впервые.

Умеров рассказал об обмене: смотрите видео

Некоторые из бойцов был в плену еще с 2022 года, добавил председатель ОП Андрей Ермак.

Освобожденные воины из плена 24 мая: смотрите видео