Часть защитников освобожденных из вражеского плена доставили на "скорых"
- 26 июня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, вернули группу защитников, в частности молодежь в возрасте до 25 лет, раненых и тяжелобольных.
- Большинство освобожденных воинов содержались в плену более трех лет.
- Часть доставили из плена на "скорых".
26 июня состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулась группа защитников в возрасте до 25 лет, а также получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.
Подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживалось в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя, передает 24 Канал.
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Пленных доставили на скорых
Как сообщают СМИ, часть освобожденных из вражеского плена доставили на "скорых".
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В Координационном штабе рассказали, что освобожденные из плена военнослужащие пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.
К слову, самому молодому защитнику, которого удалось вернуть – 24 года. Он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года. Самому старшему защитнику – 62 года.