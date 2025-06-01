Украинцы сжигают вещи, в которых прошли плен: Буданов поделился эмоциональным видео

26 июня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись защитники до 25 лет, тяжелобольные и тяжелораненые.

Глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что очередную группу украинских воинов удалось освободить из российской неволи в Международный день в поддержку жертв пыток, передает 24 Канал.

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Освобождение воинов из плена

Разведчик поделился видео, на котором зафиксированы момент возвращения защитников домой, первые минуты пребывания на родной земле, объятия и слезы. Также есть кадр, на котором украинцы сжигают одежду, в которой прошли плен.

Наши военные наконец дома: смотрите видео

Напомним, что самому молодому из освобожденных 26 июня – 24 года. В плен он попал в возрасте 21-го года во время защиты Мариуполя. Самому старшему защитнику – 62 года.

Большинство освобожденных провели в неволе более трех лет, среди них – нацгвардейцы, которые охраняли ЧАЭС, а также защитники Мариуполя.

Кирилл Буданов намекнул на возможность других обменов в ближайшее время, подчеркивая продолжение усилий по возвращению всех военнопленных.