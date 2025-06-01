"Было очень приятно": украинский защитник показал подарок, который получил в плену

26 июня в рамках очередного обмена домой вернулись украинские защитники. Большинство из них пробыли в плену более 3 лет.

Накануне Рождества 2024 года Офис Омбудсмана Украины при содействии МККК обеспечил обмен посылками и письмами для военнопленных, передает 24 Канал.

Смотрите также Новый обмен пленными: кого из украинцев удалось вернуть

Родные носки

Об одной из таких посылок рассказал освобожденный из плена воин во время путешествия домой.

Говорит, что 7 декабря 2024 года они получили новогоднюю посылку.

Что было очень приятно, это то, что носки были житомирские. Они до сих пор на мне,

– поделился защитник.

Защитник показывает подарок: смотрите видео

К слову, из плена вернули военного из Запорожья Илью Линника. Мужчина служил в 79 ДШБ. Он попал в плен 25 апреля 2022 года. Воин сам позвонил семье и сообщил о своем возвращении. В этот день его мать празднует день рождения.

Среди освобожденных сегодня – 54-летний Виктор Носаль. Дома его ждала жена. Женщина рассказала, что за время, пока мужа не было, у них родился внук. Его назвали в честь деда. Мальчику уже 2 года и 4 месяца.