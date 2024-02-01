Я все отработаю, – освобожденный из плена капитан растрогал украинцев звонком к сыну
Источник:TikTok Defender Media
Украина делает все, чтобы вернуть героев, которые находиться в плену врага. Первые кадры, на которых видно бойцов на украинской земле – всегда трогают. Они вызывают искреннее восхищение и слезы.
В среду, 31 января, стало известно о возвращении домой более 200 наших защитников. Среди них – немало защитников Мариуполя, рядовые солдаты, сержанты и офицеры, а также капитан. Кадры, где он звонит своему сыну, разлетелись по сети.
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Возвращение из плена и звонок сыну
В тексте, который сопровождает видеоряд, указано: сын бойца – комбатант. То есть он также защищает Украину от российской агрессии. Отец, обращаясь к нему, отмечает, что скоро вернется в строй.
Сын, сын... Я с вами, ребята, я мечтал об этом. Я все отработаю,
– говорит капитан Вооруженных Сил.
К сожалению, неизвестно, как именно зовут военного. В то же время пользователи TikTok благодарила защитника, писали немало приятного и не сдерживали восторга кадрами, где он разговаривает с сыном.
Капитан, которого освободили из плена, позвонил к сыну: видео с TikTok Defender Media
В комментариях под роликом можно прочитать такое от обычных людей:
- "Он еще и говорит что отработает, будто виноватым себя чувствует за плен. Спасибо таким мужчинам за защиту нашего государства";
- "Господин, Вы не капитан, Вы – Генерал. Низкий поклон Вам";
- "Мне кажется, человек вернулся из плена с тем запалом, который был у всех в феврале, марте и апреле (2022 года – 24 Канал). Тогда мы чувствовали, что являемся единой нацией";
- "Нам тебе никогда не отработать, мужчина! Поэтому просто спасибо";
- "На этих плечах держится мир";
- "Я отработаю, ребята... Это мы должны вам отрабатывать до конца жизни".
Больше об обмене
- Президент Украины Владимир Зеленским сообщал о возвращении домой 207 человек. Он отмечал, что среди них есть как и воины, так и гражданские.
- "Должны вернуть всех. Работаем над этим", – добавил глава нашего государства. Он поблагодарил всех, кто был привлечен к проведению этого обмена.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал, что это уже был 50-й по счету обмен пленными с начала большой войны.
- По его словам, в целом после полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть около 3 тысяч наших защитников. К сожалению, еще немало украинцев в руках врага.