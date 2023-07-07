Украинка на границе узнала, что мужа вернули из плена и отправилась во Львов: трогательное видео
Источник:"Обозреватель"
Украинка на границе с Польшей узнала о том, что ее муж военный был освобожден из плена. Женщина сразу позвонила по телефону детям и решила возвращаться во Львов.
На видео попали трогательные кадры, на которых видна первая реакция украинки, которая невероятно рада освобождению мужа-военного. Следует заметить, что украинского защитника вернули во время обмена 6 июля.
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Украинка вернулась домой после радостного известия
Украинка Мария стояла на украинско-польской границе, когда ей сообщили, что ее муж-военный вернулся из российского плена.
Сразу после того, как ей позвонили по телефону, женщина начала искать возможность вернуться во Львов. Перед этим она позвонила по телефону детям и сообщила радостное известие.
Я так долго этого ждала, что даже не верится до конца,
– рассказала женщина.
Как украинка узнала о возвращении мужа: смотрите трогательное видео
Далее патрульные полицейские на первом блокпосте помогли женщине с вещами и посадили в двигавшийся в сторону Львова автомобиль. Женщина, быстро изменившая свои планы, наверное, уже увидела или совсем скоро увидит своего мужа.
Из плена вернулись 47 украинцев
- 6 июля 2023 года из российского плена удалось вернуть 45 военных и 2 мирных жителей.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что среди бойцов есть из Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Кроме того, на родную землю вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, терробороновец из Херсона, гражданский сотрудник "Азовстали".
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что домой вернулись защитники "Азовстали", Мариуполя, а также Донецкого, Запорожского и Харьковского направлений.
- Впоследствии областные военные администрации опубликовали имена военных, которых удалось вернуть из плена. В частности, говорится об одном защитнике из Винницы и четырех – из Волыни. Домой вернулся 28-летний винничанин Максим, а также четверо жителей Волынской области: 1996 года рождения Игорь Батула, 1988 года Александр Кулик, 1991 года Юрий Москалюк, 1995 года Юрий Мудрак.
- Всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой 2576 человек.