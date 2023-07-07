Украинка на границе узнала, что мужа вернули из плена и отправилась во Львов: трогательное видео

Украинка на границе с Польшей узнала о том, что ее муж военный был освобожден из плена. Женщина сразу позвонила по телефону детям и решила возвращаться во Львов.

На видео попали трогательные кадры, на которых видна первая реакция украинки, которая невероятно рада освобождению мужа-военного. Следует заметить, что украинского защитника вернули во время обмена 6 июля.

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Украинка вернулась домой после радостного известия

Украинка Мария стояла на украинско-польской границе, когда ей сообщили, что ее муж-военный вернулся из российского плена.

Сразу после того, как ей позвонили по телефону, женщина начала искать возможность вернуться во Львов. Перед этим она позвонила по телефону детям и сообщила радостное известие.

Я так долго этого ждала, что даже не верится до конца,

– рассказала женщина.

Как украинка узнала о возвращении мужа: смотрите трогательное видео

Далее патрульные полицейские на первом блокпосте помогли женщине с вещами и посадили в двигавшийся в сторону Львова автомобиль. Женщина, быстро изменившая свои планы, наверное, уже увидела или совсем скоро увидит своего мужа.

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