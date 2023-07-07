На відео потрапили зворушливі кадри, на яких видно першу реакцію українки, яка неймовірно рада визволенню чоловіка-військового. Варто зауважити, що українського захисника повернули під час обміну 6 липня.
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Українка повернулась додому після радісної звістки
Українка Марія стояла на українсько-польському кордоні, коли їй повідомили, що її чоловік-військовий повернувся з російського полону.
Відразу після того, як їй зателефонували, жінка почала шукати можливість повернутись до Львова. Перед цим вона зателефонувала дітям та повідомила радісну звістку.
Я так довго цього чекала, що навіть не віриться до кінця,
– розповіла жінка.
Як українка дізналась про повернення чоловіка: дивіться зворушливе відео
Далі патрульні поліцейські на першому блокпості допомогли жінці з речами та посадили в автомобіль, що рухався у сторону Львова. Жінка, яка швидко змінила свої плани, напевне, вже побачила або зовсім скоро побачить свого чоловіка.
З полону повернулись 47 українців
- 6 липня 2023 року з російського полону вдалось повернути 45 військових та 2 мирних мешканців.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що серед бійців є зі Збройних Сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Окрім того, на рідну землю повернулись двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, тероборонівець з Херсону, цивільний співробітник "Азовсталі".
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що додому повернулись оборонці "Азовсталі", Маріуполя, а також Донецького, Запорізького та Харківського напрямків.
- Згодом обласні військові адміністрації опублікували імена військових, яких вдалось повернути з полону. Зокрема, мовиться про одного захисника з Вінниці та чотирьох з Волині. Додому повернувся 28-річний вінничанин Максим, а також четверо мешканців Волинської області: 1996 року народження Ігор Батула, 1988 року народження Олександр Кулик, 1991 року народження Юрій Москалюк, 1995 року народження Юрій Мудрак.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалось повернути додому 2 576 людей.