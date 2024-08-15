Обмен пленными с Россией: Буданов сказал, кого будут возвращать в первую очередь

15 августа Зеленский провел важную Ставку, на которой была представлена стратегия по возвращению наших людей из российского плена. Кирилл Буданов рассказал детали формирования списков для обмена.

На совместном брифинге руководителей Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека глава ГУР сообщил, что сегодня были согласованы принципы, по которым Координационный штаб работает и будет работать в дальнейшем.

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Кого будут обменивать в первую очередь

По словам Кирилла Буданова, Украина в первую очередь будет пытаться вернуть из российского плена следующие категории:

тяжелораненых и тяжелобольных;

женщин;

тех военных, которые находятся в плену долгое время;

особое внимание будет уделяться возвращению бойцов, которые защищали "Азосталь";

гражданских: тех, кто попал в плен после и до полномасштабного вторжения;

крымских татар.

Напомним, что последний обмен военнопленными состоялся 17 июля. Домой вернулись 95 украинских защитников.

Россияне длительное время отказываются возвращать воинов "Азова".