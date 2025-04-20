Домой из российского плена вернулись более 100 морпехов
- Украина вернула из российского плена 126 морпехов из 36-й бригады, 1-го и 501-го отдельных батальонов.
- После обмена морпехов ждет лечение и реабилитация.
В рамках обмена Украина вернула из российского плена 126 морпехов. Их ждет лечение и реабилитация.
Это военнослужащие из 36-й бригады, 1-го и 501-го отдельных батальонов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кима, начальника Николаевской ОВА.
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Домой вернулись 126 морпехов
Сегодня, 20 апреля, завершилась операция по обмену пленными. Удалось освободить 126 украинских морских пехотинцев.
Они являются военнослужащими из 36-й бригады, 1-го и 501-го отдельных батальонов.
Поздравляем братьев на родной земле свободной Украины! Радуемся вместе с их семьями и близкими. Гордимся мужественным подвигом!,
– добавил Виталий Ким.
Он отметил, что теперь ребят ждет курс лечения и реабилитации.
126 украинских морпехов вернулось из российского плена
Напомним, вчера, 19 апреля, Украина вернула домой 55 бойцов "Азова". Обмен пленными состоялся в формате "246 на 246", еще 31 тяжелораненного бойца удалось вернуть вне обмена.