Из плена освободили азовца с опухолью мозга, который получил "пожизненное заключение" от россиян

18 октября Украина провела 58-й обмен военнопленными. Среди спасенных 95 защитников 34 азовца, в том числе 26-летний Алексей, который страдает раком.

Алексей попал в плен в мае 2022 года. Более 2 лет его в Украине ждала жена Виалетта. Женщина переживала за мужа не только потому, что он был во власти жестоких оккупантов, но и потому, что тот имел тяжелую болезнь.

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В неволе с опасным заболеванием

В начале 2024 года защитника Мариуполя, 26-летнего Алексея, приговорили к "пожизненному заключению" по сфабрикованным статьям. Азовцу приписали "жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории" и "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти".

По словам Виалетты, возвращать осужденных в разы сложнее, чем просто пленных. "Нет никаких гарантий для них", – добавила жена военнослужащего.

Впрочем, Алексею таких повезло снова ступить на украинскую землю. Виалетта обнародовала в Instagram видео, где она крепко обнимает любимого.

Известно, что в 2019 у азовца нашли опухоль мозга, которая трудно поддается лечению. Каждые 3 – 4 месяца мужчина должен был сдавать анализы и делать МРТ.

Сейчас, говорит женщина, самочувствие защитника хорошое. А дальше уже врачи проведут детальное обследование.

К слову, из плена также удалось вернуть нацгвардейца Никиту Шаульского, чьи 12-летний брат и бабушка погибли во время ракетной атаки на Кривой Рог в конце сентября.