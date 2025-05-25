Координационный штаб уже работает над организацией нового обмена пленными, – Юсов

После обмена в формате "1000 на 1000" Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает над новым этапом возвращения наших граждан, которых удерживают оккупанты. Украина стремится вернуть из плена на родину каждого нашего гражданина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова, которые цитирует телеканал "Мы-Украина".

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Что сказал Юсов о новом обмене, который планирует Украина

Андрей Юсов отметил, что по поручению президента Украины и председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 25 мая завершился 65-й с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году обмен военнопленными. Домой вернулись еще тысяча защитников Украины.

А это означает, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов домой вернули уже 5 757 граждан Украины, иностранцев, мужчин и женщин, защитников и гражданских,

– подчеркнул представитель ГУР.

Заместитель председателя Координационного штаба также подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

"Нам нужно вернуть каждого и каждую (украинца и украинку из плена – 24 Канал). И это четкая задача и приказ Верховного Главнокомандующего и Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", – отметил Юсов.

Он сказал, что Координационный штаб уже работает над организацией и проведением следующих обменов наших граждан, которых удерживает страна-агрессор, на оккупантов, которых взяли в плен наши защитники. Как подчеркнул Андрей Юсов, каждый украинец должен вернуться из российской неволи.

К слову, 25 мая в рамках последнего этапа обмена пленными в формате "1000 на 1000" в Украину вернулось 303 наших граждан. Это были защитники различных частей Сил обороны Украины, Нацгвардии, ГПСУ и тому подобное.