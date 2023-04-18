Возраст, пол и должность: 5 критериев, которые следует учитывать при обмене пленными

Обмен. Попробую объяснить свою точку зрения более развернуто. Обменивать нужно всех, абсолютно всех военнослужащих Украины.

Критерии для списка обмена пленными

Даже тех, кто нарушил закон. Даже тех, кто сдался без боя. Даже подонков, которые обнажили фланг, и поэтому другое подразделение понесло потери и было окружено.

Читайте также Ордер для Пригожина или "Золотая малина": что будет с видеосвидетельствами экс-вагнеровцев

Все они должны нести ответственность согласно действующему законодательству Украины. Но, как и закон имеет разную меру наказания в соответствии с совершенным преступлением, почему первоочередность обмена не имеет вообще никакой градации?

Как сформировать список? Я вижу достаточно логичные критерии.

1. Условия попадания в плен. Все достаточно просто, нас так учили с детства: работай больше, делай лучше, и будешь получать соответственно. Поэтому тот, кто выполнил поставленную задачу, уничтожил больше врагов, совершил героический поступок – заслуживает быть первым в очереди на обмен, чем сдавшийся без боя.

Это трудно понять близким, потому что для них их сын, брат, отец, мать лучше всех при любых условиях.

Но для этого списки и формируют соответствующие органы, которые должны руководствоваться не эмоциями, а адекватным восприятием ситуации. Есть военнослужащие, в отношении которых уже ведут расследование относительно добровольной сдачи в плен, и при этом их меняют. Я считаю, что это недопустимо.

То есть девушка медик, спасшая множество жизней, до сих пор сидит в плену, а добровольно сдавшегося бойца обменяли. Таких случаев достаточно. И, как результат, мы теряем обменный фонд, который, к сожалению, у нас не такой уж и большой.

Для снайперов и спецназовцев плен опаснее

2. Условия плена. Не секрет, что разные военные в плену содержатся в разных условиях – кто-то в худших, кто-то в лучших. Некоторые подвергаются пыткам, другие – нет. В основном это обусловлено должностью бойца, подразделением, в котором он служит, и местом плена, где он находится.

Например, спецназовец, снайпер или разведчик в большей вероятности подвергаются пыткам, чем тыловик-повар или, например, сержант из тылового обеспечения. Также играет роль место, в котором содержится пленник. В некоторых колониях, независимо от военных специальностей пленных, администрация заведений или мягче или жестче обращается с ними.

Интересно "Зерно раздора" между Украиной и Польшей: почему возникла проблема и найдут ли решение

3. Время пребывания в плену. Например, у нас две одинаковые истории. Двое снайперов уничтожили много врагов, и оба находятся в плену. Но один уже год, а другой попал в плен два месяца назад. Я уверен, что каждый согласится, что первым на обмен должен быть тот, кто сидит дольше.

Почему нельзя брать кого дают

Плен – это испытание, тяжелое испытание. Каждый имеет свой предел, и чем дольше украинский боец находится в плену, тем ближе он к пределу. Он может сойти с ума, погибнуть во время пыток. Каждый день в плену – риск потерять бойца навсегда.

4. Возраст и пол. По-моему, это не самые важные критерии, однако, достойные внимания. Если у нас абсолютно одинаковые военнослужащие по предыдущим условиям, этот критерий тоже является решающим.

Например, у нас есть три солдата: молодой парень, девушка и пожилой мужчина. Они попали в плен не добровольно, имеют относительно равные боевые достижения и условия пребывания в плену.

Я считаю, что женщин должны обменивать первыми, дальше должны идти пожилые люди, и в третью очередь молодые ребята. Ибо они устойчивее предыдущих двух. Это не всегда так, и, действительно, девушки или пожилые люди могут быть более стойкими, но это скорее исключение. Поэтому я здесь руководствуюсь большинством.

Некоторые могут сказать, что, если не отдают первоочередных, то надо брать, кого дают. Но опять же в этом случае мы теряем обменный фонд, а я считаю, что так делать нельзя.

Рекомендуем США определились со своим самым опасным врагом

Не секрет, что я являюсь начальником штаба бригады "Азов", и, конечно, я в первую очередь заинтересован в освобождении нашего личного состава. Однако и у нас есть некоторое количество попавших в плен дезертиров. Мы полностью поделились информацией с ГУР и СБУ, чтобы этих людей не меняли в первую очередь.

Если в начале полномасштабного вторжения боец ССО или другого подразделения недобровольно попал в плен, защищая любой участок фронта, выполнил приказ и оказался в плену до азовцев, я считаю, что его нужно обменивать раньше.

Обмены должны быть справедливыми

Так получилось, что защитники Мариуполя на очень большие сроки задержали наступление врага. Я почти уверен, что противник мог захватить Николаев, Запорожье, дойти до Днепра и Одессы, если бы не 86 дней обороны Мариуполя в полном окружении. Половина авиации противника, которая работала по всей Украине, бомбила только Мариуполь, затем – "Азовсталь".

Заметьте Есть одна проблема санкций, которая делает их неэффективными

Боекомплект постоянно заканчивался; артиллеристы, тыловики становились пехотинцами; воды и еды не хватало; все кончалось и не поставлялось. К счастью, у нас было несколько шансов вывезти часть раненых, получить небольшое подкрепление – отчаянных бойцов и противотанковые средства. Врачи проводили операции без анестезии.

Раненые гнили в ожидании спасения, которого не было. И после всего этого, у кого-то хватает наглости говорить, что все равны при обмене?

Нам не нужны овации, нам не нужно отношение, как к героям. Мы хотим справедливых обменов и справедливости, за которую мы воевали и будем воевать дальше. Я считаю, что мы этого заслуживаем.