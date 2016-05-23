Кто вернулся из российского плена: фамилии, опубликованные местными властями и родными
23 мая Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В пятницу домой вернули 270 воинов и 120 гражданских.
Известно, что среди тех, кого удалось вернуть – 3 женщины и 387 мужчин. Также среди освобожденных из плена есть те, что находились в неволе с 2022 года, передает 24 Канал.
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Обратите внимание! 24 Канал публикует официальные данные от местных властей каждой области по возвращенным из плена. Мы будем дополнять новость, если будет появляться новая информация.
В неволе Игорь пробыл более трех лет. Он проходил службу в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы. Был огнеметчиком на Мариупольском направлении. Весной 2022 года его захватили в плен россияне, когда наш боец выполнял боевую задачу в районе Мариупольского металлургического комбината. Все это время родные Игоря верили, что он вернется. Областная власть и Попаснянская городская военная администрация были на связи с его мамой. 23 мая, из российского плена домой вернулся житель Киинки, что на Черниговщине, 33-летний Анатолий Овчар с позывным "Сид". Мужчина находился в плену один год и восемь месяцев. Анатолий - сирота и холост. И из-за того, что у него нет родственников первой очереди, были сложности с представлением его в списки на обмен. Об этом рассказала его тетя Людмила. Во время обмена военнопленными между Украиной и Россией, удалось вернуть отца Анны Куприенко, которая вместе с мужем чудом выжила под завалами многоэтажки в Запорожье, куда попала российская ракета С-300 2 марта 2023 года. "В день морской пехоты после более чем трех лет плена мой папа наконец дома", - написала Анна Куприенко в инстаграме. Во время сегодняшнего обмена из российского плена освободили военного из Станислава Херсонской области Сергея Пыхтина, сообщил Общественному председатель ТГ Самойленко. Боец в 2014 году служил в АТО. Когда началось полномасштабное вторжение, пошел на войну добровольцем. Был в обороне Мариуполя, оттуда попал в плен. Среди 6 героев из Львовщины, которых сегодня удалось вернуть из вражеского плена, – Владимир Гнидин и Василий Волошинский. Владимир из села Сулятичи Стрыйского района. Защищал Украину в составе 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95 отдельной аэромобильной бригады. Его плен длился почти 19 месяцев. Василий родом из села Купновичи, что на Самборщине. Служил в 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Попал в плен в январе 2023 года. Из вражеского плена домой удалось вернуть 5 буковинцев: Среди освобожденных из плена – 5 защитников из Ивано-Франковской области: Глава ОВА Иван Рудницкий сообщил, что среди освобожденных из плена 23 мая – 10 волынян:
Игоря Левадного из Попасной удалось вернуть из плена
Анатолий Овчар с Черниговщины – дома
Вернулся отец Анны Куприенко
Из плена освободили Сергея Пыхтина
Львовщина – 6 человек
Буковина – 5 человек
Ивано-Франковская область – 5 человек
Волынская область – 10 человек
В неволе Игорь пробыл более трех лет. Он проходил службу в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы. Был огнеметчиком на Мариупольском направлении.
Весной 2022 года его захватили в плен россияне, когда наш боец выполнял боевую задачу в районе Мариупольского металлургического комбината.
Все это время родные Игоря верили, что он вернется. Областная власть и Попаснянская городская военная администрация были на связи с его мамой.
23 мая, из российского плена домой вернулся житель Киинки, что на Черниговщине, 33-летний Анатолий Овчар с позывным "Сид". Мужчина находился в плену один год и восемь месяцев.
Анатолий - сирота и холост. И из-за того, что у него нет родственников первой очереди, были сложности с представлением его в списки на обмен. Об этом рассказала его тетя Людмила.
Во время обмена военнопленными между Украиной и Россией, удалось вернуть отца Анны Куприенко, которая вместе с мужем чудом выжила под завалами многоэтажки в Запорожье, куда попала российская ракета С-300 2 марта 2023 года.
"В день морской пехоты после более чем трех лет плена мой папа наконец дома", - написала Анна Куприенко в инстаграме.
Во время сегодняшнего обмена из российского плена освободили военного из Станислава Херсонской области Сергея Пыхтина, сообщил Общественному председатель ТГ Самойленко.
Боец в 2014 году служил в АТО. Когда началось полномасштабное вторжение, пошел на войну добровольцем. Был в обороне Мариуполя, оттуда попал в плен.
Среди 6 героев из Львовщины, которых сегодня удалось вернуть из вражеского плена, – Владимир Гнидин и Василий Волошинский.
Владимир из села Сулятичи Стрыйского района. Защищал Украину в составе 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95 отдельной аэромобильной бригады. Его плен длился почти 19 месяцев.
Василий родом из села Купновичи, что на Самборщине. Служил в 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Попал в плен в январе 2023 года.
Из вражеского плена домой удалось вернуть 5 буковинцев:
Среди освобожденных из плена – 5 защитников из Ивано-Франковской области:
Глава ОВА Иван Рудницкий сообщил, что среди освобожденных из плена 23 мая – 10 волынян: