Кто вернулся из российского плена: фамилии, опубликованные местными властями и родными

23 мая Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В пятницу домой вернули 270 воинов и 120 гражданских.

Известно, что среди тех, кого удалось вернуть – 3 женщины и 387 мужчин. Также среди освобожденных из плена есть те, что находились в неволе с 2022 года, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! 24 Канал публикует официальные данные от местных властей каждой области по возвращенным из плена. Мы будем дополнять новость, если будет появляться новая информация.