Молодые защитники и те, кого удерживали в Чечне: Коордштаб рассказал о новом обмене пленными

Украина вернула из российского плена 193 защитников. Большинство военных незаконно удерживали на территории Чечни.

В Координационном штабе по вопросам по вопросам обращения с военнопленными рассказали подробнее о новом обмене пленными. Он стал продолжением Пасхального обмена.

Кого вернули из российского плена?

Украина вернула домой многих десантников и других военных ВСУ. Также домой прибыли бойцы Военно-морских сил, Национальной гвардии, Нацполиции, ГПСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Среди пленных много ребят 2000-х годов рождения, а также – раненых защитников. В Координационном штабе отмечают, что большинство из них находились на территории Чечни. Против некоторых сфабриковали уголовные дела.

Самому молодому защитнику исполнилось 24 года. Он попал в плен на Донецком направлении в 2023 году. Самому старшему – 60 лет.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что двое освобожденных защитников сегодня отмечают день рождения.

Мои поздравления всем нашим воинам и их родным, кто дождался этого дня. Как я и говорил, мы продолжаем освобождать своих – несмотря на все. Отдельно хотел бы поздравить двух освобожденных сегодня украинских бойцов, которые сейчас, 24 апреля, еще и отмечают День рождения! Вадим! Иван! Желаю вам скорейшего восстановления и крепкого здоровья! Спасибо за службу и защиту Украины!

– написал Буданов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что все военные, кроме одного защитника, не были подтверждены в плену через Международный Комитет Красного Креста. Их пребывание на территории России удалось подтвердить из других источников. А один из вернувшихся домой военных считался пропавшим без вести.

Что известно об обменах пленными?