Эти носки с надписью "ГПСУ" еще с "Азовстали", – защитник после обмена поразил историей

Украина 20 июня вернула еще одну группу военнопленных в новом этапе обмена с Россией. Один из защитников рассказал, что все время в плену имел с собой носки с надписью "ГПСУ", которые остались с ним еще с дней обороны "Азовстали".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространила Государственная пограничная служба Украины.

К теме "Адамич", который был в плену более 3 лет, ищет дочь: щемящее видео

Какую историю рассказал защитник о носках с надписью "ГПСУ"

Защитник рассказал, что сохранил носки с надписью "ГПСУ" еще со времен боев за "Азовсталь" в Мариуполе в 2022 году.

Не знаю, каким образом сохранил, но это еще носки с "Азовстали". Я как выходил оттуда их забрал. Все пережили,

– сказал военнопленный.

Он также отметил, что думал, что в российском плену эти носки заберут, но в конце концов этого не произошло.

На вопрос о том, носил ли защитник эти носки во вражеской неволе, он ответил, что нет. Потому что ждал особого момента, когда их можно будет одеть – уже дома на родине.

"Я ждал именно, что выйти в них (из российского плена – 24 Канал). Хоть что-то должно было бы остаться (с родной земли – 24 Канал)", – отметил Герой.

Защитник сохранил носки с надписью "ГПСУ" еще со времен "Азовстали" / Видео ГПСУ

К слову, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что 20 июня в рамках нового этапа обмена вернулись военнослужащие ВСУ различных подразделений. Среди низ были и защитники Мариуполя, которые находились в неволе с 2022 года.