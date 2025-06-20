Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке поширила Державна прикордонна служба України.

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Яку історію розповів захисник про шкарпетки з надписом "ДПСУ"

Захисник розповів, що зберіг шкарпетки з надписом "ДПСУ" ще з часів боїв за "Азовсталь" у Маріуполі у 2022 році.

Не знаю, яким чином зберіг, але це ще шкарпетки з "Азовсталі". Я як виходив звідти їх забрав. Все пережили,

– сказав військовополонений.

Він також зазначив, що думав, що в російському полоні ці шкарпетки заберуть, але зрештою цього не сталося.

На питання про те, чи носив захисник ці шкарпетки у ворожій неволі, він відповів, що ні. Бо чекав особливого моменту, коли їх можна буде одягнути – вже вдома на батьківщині.

"Я чекав саме, що вийти в них (з російського полону – 24 Канал). Хоч щось мало б лишитися (з рідної землі – 24 Канал)", – зауважив Герой.

Захисник зберіг шкарпетки з надписом "ДПСУ" ще з часів "Азовсталі" / Відео ДПСУ

До слова, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що 20 червня в межах нового етапу обміну повернулися військовослужбовці ЗСУ різних підрозділів. Серед низ були й оборонці Маріуполя, які перебували у неволі з 2022 року.