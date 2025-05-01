Защитник после возвращения из плена спел "Ніч яка місячна": щемящее видео

Украина 25 мая провела третий этап обмена в формате "1000 на 1000". Один из защитников, которого удерживал враг, после возвращения на родину спел песню "Ніч яка місячна".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Как защитник спел "Ніч яка місячна" после возвращения из плена

Дмитрий Лубинец выложил видео после третьего дня обмена в формате "1000 на 1000", где освобожденный защитник спел украинскую песню "Ніч яка місячна".

Его исполнение действительно касается струн души, ведь впервые после долгого времени в российской неволе военный может спеть щемящую, нежную и такую родную песню.

Украинский военнопленный спел "Ніч яка місячна" / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

После плена – песня. После молчания – украинское слово,

– написал украинский омбудсмен.

В автобусе, где и спел песню защитник, другие возвращенные Герои также присоединились и спели родную украинскую песню.

К слову, в третьем этапе масштабного обмена пленными нашему государству удалось вернуть 303 наших защитников. Это представители ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

К сожалению, за 3 дня обмена не удалось вернуть бойцов "Азова". Представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что обмен "1000 на 1000" прошел в формате, когда Россия самостоятельно выбирала, кого отдать на обмен из пленных украинцев. В то же время Мариупольский гарнизон остается одним из приоритетных направлений по возвращению.