Есть сигналы, что возможно продолжение обменов, – Зеленский после встречи делегаций в США

В США прошли двусторонние встречи украинской и американской переговорных команд. Президенту уже доложили о ходе переговоров.

Речь шла, в частности, об обмене пленными. Об этом Владимир Зеленский рассказал вечером 22 марта.

Что сказал Зеленский об обменах?

Встречи с представителями президента Трампа продолжались в течение двух дней. Глава Украины ожидает обсудить все детали после возвращения нашей переговорной группы в Украину.

Он добавил, что есть сигналы, что продолжение обменов возможно.

И это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится,

– сказал украинский президент.

Напомним, что последний обмен пленными проходил 5 – 6 марта в два этапа. 5 марта обмен военнопленными прошел в формате 200 на 200, а 6 марта – 300 на 300.

К слову, всего за 4 года из российского плена удалось вернуть более 8 тысяч украинцев.

Другие детали переговоров