Домой вернулись нацгвардейцы, плененные на ЧАЭС в первые дни полномасштабной войны
Источник:Дмитрий Лубинец
Украине удалось вернуть домой из российского плена 36 человек. Среди них и те, кто находился в плену еще с начала полномасштабного вторжения.
Речь идет о нацгвардейцах, взятых в плен на ЧАЭС. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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У омбудсмана показали видео встречи украинцев
Также команда представителя омбудсмана поделилась видео встречи освобожденных из плена украинцев на Запорожье.
Пока работаю в Брюсселе, команда Представителя Омбудсмана в секторе безопасности делится видео, как встречает наших людей, возвращающихся на родную землю из российского плена,
– написал Дмитрий Лубинец.
Также он подчеркнул, что его команда будет работать и дальше для освобождения каждого гражданина Украины.
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Не только нацгвардейцы из ЧАЭС
В рамках обмена Украине удалось вернуть из российского плена в общей сложности 35 военных и одного гражданского. Среди них также и защитники Азовстали.
Среди освобожденных – ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения,
– сообщил Андрей Ермак.
Также известно, что, к сожалению, у освобожденного из плена гражданского была ампутирована нога.
Предыдущие обмены пленными в ноябре
- Заметим, что только за один месяц Украине удалось вернуть домой более 150 украинцев. Так, в начале месяца освободили из плена 107 воинов, из которых были 6 офицеров и 101 рядовой и сержант. Также среди них были 19 пограничников.
- Через несколько дней из плена вернулись 45 защитников Украины, самому старшему среди которых 56 лет, самому молодому – 22.
- 19 ноября вернулись и трое морских пехотинцев.
- Следует отметить, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 предложил провести обмен "всех на всех", а также призвал международных партнеров помочь освободить украинцев.
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