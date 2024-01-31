Из российского плена вернулся воин, родные которого погибли во время удара россиян по Днепру

Украина 31 января вернула из российского плена 207 защитников. Среди них – младший сержант Захар, чьи родные погибли во время циничного удара врага по многоэтажке в Днепре.

Враг нанес ракетный удар 14 января 2023 года. Тогда от рук оккупантов погибло 46 человек, еще более 80 – получили ранения.

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Возвращения Героя ждет дочь

Во время обмена 31 января из плена удалось вернуть младшего сержанта Захара. Он вместе с женой Татьяной защищал "Азовсталь" от оккупантов, но в мае 2022 года вместе с другими Героями супруги оказались в плену.

Татьяну удалось спасти из российского плена меньше, чем за полгода, а ее муж и дальше был в руках врага. Когда женщина вернулась в Украину, то поселилась с двумя дочерьми в Днепре. Впрочем, 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья.

Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужа. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы,

– сообщили в Координационном штабе.

Вероятно, говорится о семье Бабкиных. После ракетного удара девушка Руслана рассказала, что ее родные были в том самом подъезде, в который попала российская ракета. Тогда она рассказывала, что еще в 15:07 говорила с мамой, которая должна была быть на службе, но осталась дома из-за острого респираторного заболевания. Сестра Русланы тогда наводила порядок в квартире, а бабушка – как раз закончила жарить пирожки. Это был последний разговор Русланы с родными, который длился 2 минуты и 5 секунд.

Из российского плена освободили 207 защитников

Владимир Зеленский 31 января сообщил, что Украине удалось вернуть из российского плена 207 Героев.

Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря на все. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим,

– сообщил Зеленский.

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Андрей Ермак добавил, что среди освобожденных из российского плена много защитников Мариуполя, военных, что были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях. Все они воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры.

Президент Украины добавил, что этот обмен – очередная успешная работа украинской команды. Среди других в нее входят глава ГУР Кирилл Буданов, глава ОП Андрей Ермак, секретарь координационного штаба полковник Дмитрий Усов, глава СБУ Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко.