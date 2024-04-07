Осталось убедить Россию, – Буданов об инициативе Папы по обмену "всех на всех"
Источник:Tagesschau
Папа Римский Франциск в конце марта призвал Украину и Россию провести обмен "всех на всех". На эту инициативу отреагировал глава ГУР МО Кирилл Буданов.
Глава украинской разведки поддержал идею Понтифика о тотальном обмене российских военнопленных на наших. Однако Буданов очертил нюансы, которые могут возникнуть.
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Буданов объяснил нюансы в обмене "всех на всех" с Россией
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью журналистам Tagesschau отметил, что он приветствует пасхальную инициативу Папы Римского. По словам генерала, он поддерживает это решение.
Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело – убедить Россию,
– заявил он.
Буданов отметил, что пока он не видит заинтересованности российской стороны в подобном обмене. При этом он добавил, что центральным посредником в обмене украинских и российских военнопленных уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.
Глава ГУР дал интервью журналистам: самое интересное из разговора
- Кирилл Буданов отметил, что уже летом 2024 года Россия может начать наступление на Донбассе. Он очертил, что во время этих действий россияне немного продвинутся в сторону Часового Яра и будут двигаться к Покровску.
- Глава ГУР также считает, что до начала ожидаемого российского наступления существенных изменений на фронте не будет. При этом генерал не исключает и украинского наступления в этом году, однако подробнее говорить об этом он не стал.
- Во время разговора главный разведчик нашего государства повторил, что Украина нуждается в "дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемах боеприпасов". Также важным сейчас является вопрос средств противовоздушной обороны.
- Буданов также отметил, что мост через Керченский пролив остается целью Украины. Поэтому сейчас все работают над его уничтожением, несмотря на усиленную охрану со стороны россиян.
- Генерал также высказался и о немецких дальнобойных ракетах Taurus. Глава ГУР МО отметил, что это оружие могло бы облегчить жизнь украинцам, ведь эти ракеты могут поражать командные центры врага и другие важные цели.
- Глава ведомства также прокомментировал инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Он отметил, что снарядов, закупленных по чешской инициативе, еще нет на фронте.