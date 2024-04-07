Осталось убедить Россию, – Буданов об инициативе Папы по обмену "всех на всех"

Папа Римский Франциск в конце марта призвал Украину и Россию провести обмен "всех на всех". На эту инициативу отреагировал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки поддержал идею Понтифика о тотальном обмене российских военнопленных на наших. Однако Буданов очертил нюансы, которые могут возникнуть.

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Буданов объяснил нюансы в обмене "всех на всех" с Россией

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью журналистам Tagesschau отметил, что он приветствует пасхальную инициативу Папы Римского. По словам генерала, он поддерживает это решение.

Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело – убедить Россию,

– заявил он.

Буданов отметил, что пока он не видит заинтересованности российской стороны в подобном обмене. При этом он добавил, что центральным посредником в обмене украинских и российских военнопленных уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

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