Хорошая весть: во время обмена пленных женщина узнала, что ее без вести пропавший муж – живой

Во время обмена военнопленными на известие о своих защитниках. Часто именно в такие дни становится известен статус пропавших без вести военных.

Так, во время последнего обмена пленными жена пропавшего без вести воина узнала, что он жив. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Надежда семей защитников на лучшее

Женщина более года ждала новость о своем муже, которого считали пропавшим без вести. С тех пор как связь с ним исчезла, семья не знала, где он и жив ли он. Но жена все же дождалась подтвержденного известия, что муж жив и находится в плену.

Пока неизвестно, освободят ли воина из плена в ближайшее время. И теперь у семьи хотя бы есть надежда и они ждут своего защитника дома.

Накануне с женщиной, которая ждет из плена мужа, пообщался 24 Канал. Известно, что ее муж Григорий служил в 23 отдельном батальоне специального назначения.

Дочь дома, сказала, чтобы папу привела домой,

– сказала женщина.

Женщина через длительное время ожидания узнала, что ее муж-воин в плену: смотрите видео

Теперь женщина и ее семья знают, что воин жив. Но как скоро его вернут в Украину, ей неизвестно.

Напомним, 24 мая в свой дом вернулись еще 307 граждан, среди них – украинские защитники и гражданские, которые находились в плену. Своих родных щемяще встретили семьи военнослужащих ВСУ, Сил ТрО, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.