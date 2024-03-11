Это был бы вариант: глава МИД Германии не против обмена ракетами с Британией для передачи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не против обмена ракетами с Великобританией. Таким образом страны пытаются решить вопрос потребностей Украины в немецких ракетах Taurus.

Предложение "кольцевого обмена" с Германией предложил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Идея предусматривает, что Берлин предоставит Лондону ракеты Taurus, а те в свою очередь предоставят Украине больше Storm Shadow.

Смотрите также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

Обмен ракетами

Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона по обмену дальнобойными ракетами. Она отметила, что это "был бы вариант". В то же время она добавила, что такой обмен вооружением уже происходил ранее при участии Германии.

Кольцевой обмен – это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад,

– сказала министр.

Отметим, что ранее на совместной пресс-конференции Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон заявили, что Германия и Великобритания пообещали не позволить Владимиру Путину вбить клин между странами. Кэмерон отметил, что между союзниками существует "невероятное единство". В то же время Германия соглашается, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах.

Передача ракет Taurus