Это был бы вариант: глава МИД Германии не против обмена ракетами с Британией для передачи Украине
Источник:Spiegel
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не против обмена ракетами с Великобританией. Таким образом страны пытаются решить вопрос потребностей Украины в немецких ракетах Taurus.
Предложение "кольцевого обмена" с Германией предложил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Идея предусматривает, что Берлин предоставит Лондону ракеты Taurus, а те в свою очередь предоставят Украине больше Storm Shadow.
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Обмен ракетами
Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона по обмену дальнобойными ракетами. Она отметила, что это "был бы вариант". В то же время она добавила, что такой обмен вооружением уже происходил ранее при участии Германии.
Кольцевой обмен – это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад,
– сказала министр.
Отметим, что ранее на совместной пресс-конференции Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон заявили, что Германия и Великобритания пообещали не позволить Владимиру Путину вбить клин между странами. Кэмерон отметил, что между союзниками существует "невероятное единство". В то же время Германия соглашается, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах.
Передача ракет Taurus
- В то же время немецкая оппозиция в Бундестаге выступила против идеи Кэмерона относительно кольцевого обмена ракетами с Британией. Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль отмечает, что Украина нуждается в "лучших системах вооружения", а Taurus – это как раз такая система.
- Канцлер Олаф Шольц до сих пори выступает против поставок Taurus Украине. Недавно политик рассказал о еще одной причине, которая якобы мешает поставкам. По его словам, для отправки ракет Taurus Украине, нужно привлечь немецких солдат – Шольц категорически отверг такую возможность.
- В то же время Великобритания уже долгое время пытается убедить Германию все же предоставить ее дальнобойные ракеты. Еще в первый день марта СМИ писали, что страны обсуждали предложенный Кэмероном вариант за закрытыми дверями. Британцы заявляли, что Германия "должна перестать искать оправдания",