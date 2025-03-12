США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной, – глава Нацразведки
- Разведка США возобновили обмен информацией с Украиной по решению президента Дональда Трампа после переговоров в Саудовской Аравии.
- Также возобновлены поставки оружия и военная помощь Украине, которая была приостановлена 4 марта.
По итогам переговоров в Саудовской Аравии между Украиной и США директор Национальной разведки Тулси Габбард сделала заявление об обмене разведданными. Она отметила, что Соединенные Штаты стали на шаг ближе к завершению войны в Украине.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Габбард в Х.
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Украина снова будет получать информацию от разведки США
Директор Национальной разведки США заявила, что по решению президента Дональда Трампа обмен разведданными с Украиной восстановлен. После переговоров делегаций в Саудовской Аравии решено отменить паузу и снова предоставлять украинским военным всю необходимую информацию для ведения боя.
По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекратилась,
– написала Тулси Габбард.
Она также добавила, что благодаря лидерству Дональда Трампа кровопролитная война в Украине может наконец завершиться.
Ранее о восстановлении военной помощи и обмена разведданными стороны рассказали во время совместного заявления в Джидде. Это решение США приняли немедленно. Поставки оружия постепенно возобновится и ВСУ в дальнейшем будут получать американскую военную помощь.
Трамп остановил оказание поддержки 4 марта. В Белом доме тогда отмечали, что поставки возобновят, когда США увидят готовность Украины к мирному урегулированию конфликта.
Добавим, что с военного хаба в Польше в Украину уже выехал приостановленный груз от США.