В земле – 15 триллионов: почему Трамп так заинтересован в редкоземельных металлах Украины

Вопрос обмена ресурсов на военную помощь от США поднял немало шума и дискуссий. Однако, следует понимать, что речь идет не об отказе от недр, а о запуске инвестора в Украину, который поможет нам их разрабатывать.

Прибыли с этого будет получать как государство, так и инвестор. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что так Украина сможет платить за оружие, которое получает.

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Похожие прецеденты уже были

Пока никакого соглашения между Украиной и США нет, но понятно, что Дональд Трамп заинтересован в его заключении. Он – человек, который во всем видит экономическую выгоду, поэтому и заинтересовался редкоземельными металлами.

У нас в земле закопано 15 триллионов долларов. Пусть там себе лежат? Но тогда эти 15 триллионов будут поднимать из земли россияне. Они частично это будут делать после замораживания боев на оккупированных территориях,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Не надо забывать, что похожую историю мы видели в акватории Черного моря вблизи Крыма. Говорится о так называемых "вышках Бойко" – это нефтедобывающие и газовые буровые платформы, которыми владели россияне.

Во времена Байдена мы получали помощь очень дозировано. Владимир Зеленский заявил, что из пакета на 77 миллиардов Украине предоставили только 46 миллиардов долларов. Возникает вопрос, когда дойдет вся помощь и почему она до сих пор на складах США, когда так нужна Украине.

Какая альтернатива

По словам Валерия Клочко, сейчас недра Украины используют финансово-промышленные группы. Большого дохода от них в государственный бюджет не видно. Более того, постоянно возникают скандалы и коррупционные схемы, связанные с песком, газом, выдачей лицензий на разработку месторождений.

На кону стоит независимость Украины. И еще раз подчеркну: или эти недра будут разрабатывать россияне, или американцы. Выбор очень простой,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Мы рассматриваем вопрос инвестирования, а не передачи недр в другую собственность. Для этого надо подписать межгосударственное соглашение, которое ратифицирует парламент. Ему должны предшествовать реформы в судебной сфере, налоговой, правоохранительной. Ведь инвестор не зайдет в Украину, если будут действовать старые правила.

Начало этого диалога – шанс для нас, чтобы ценные природные ресурсы не лежали в земле. Никто не собирается их продавать, говорится о совместном вложении средств. В противном случае – ископаемые будут использовать россияне, а не мы, чтобы получать помощь от США.

Напомним, Дональд Трамп предложил обменять редкоземельные металлы на военную помощь. Ранее такая возможность предусматривалась в Плане победы. Большинство этих ресурсов сосредоточено на востоке Украины.

Владимир Зеленский назвал предложение Трампа справедливым. Он добавил, что Украина готова разрабатывать полезные ископаемые вместе с партнерами, которые "толкают врага назад своим присутствием".