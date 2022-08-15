Есть отдельные группы пленных, которых Россия охотно возвращает: их назвали в координационном штабе

Во время обменов военнопленных россия хочет возвращать своих военных, имеющих высокую боевую квалификацию. Наименьший интерес для оккупантов представляют пророссийские боевики из "лднр".

Первоочередной обмен "кадыровцев" и "вагнеровцев" для россии не является приоритетным и зависит от конкретных случаев. Об этом рассказал 24 каналу представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

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Представитель координационного штаба отметил, что россия распределяет своих военных по категориям приоритетности, что ярко видно при обменах военнопленных.

Понятно, что в группе повышенного интереса, есть офицерский состав, есть летчики. То есть люди или военные, с какой-то высокой квалификацией, или те, кто может владеть какой-то информацией,

– сообщил Юсов.

По его словам, наименьший интерес для российской стороны представляют военные из так называемых "лнр" и "днр".

"Вместе с этой продолжающейся там принудительной мобилизацией – это в очередной раз иллюстрирует отношение к этим жителям, которые даже с российскими паспортами, как к людям второго сорта. Это иллюстрация для всех, кто грезил "русским миром", – пояснил чиновник.

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Кроме того, он заверил, что приоритетность для рф обмена "кадыровцев" – это составляющая определенного мифа, который касается их участия в войне, их качества как военных, и интереса к ним со стороны кремля. Это же касается и "вагнеровцев", которые воспринимаются больше как наемники.

Юсов подчеркнул, что всего с момента полномасштабного вторжения уже произошло более 20 обменов: из плена вернули более 570 граждан и защитников Украины.

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Что известно об украинских военнопленных

В сети появились фото подготовки оккупантов к показательному судилищу над защитниками "Азовстали". Родные бойцов отреагировали на жуткие кадры и обратились к президенту.

Родные военных просят власть вмешаться, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка Прокопенко.

Позже Михаил Подоляк заявил, что суд над украинскими пленниками является военным преступлением.

Кроме того, в сети показали готовые камеры для воинов полка Дениса Прокопенко, сделанные российскими оккупантами. Таким образом, захватчики готовятся к судилищу над защитниками "Азовстали".

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