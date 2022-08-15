Першочерговий обмін "кадирівців" та "вагнерівців" для рф не є пріоритетним і залежить від конкретних випадків. Про це розповів 24 каналу представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
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Представник координаційного штабу зауважив, що росія розподіляє своїх військових за категоріями пріоритетності, що яскраво видно під час обмінів військовополонених.
Зрозуміло, що групи підвищеного інтересу, є офіцерський склад, є льотчики. Тобто є люди або військові, з якоюсь високою кваліфікацією, або ті, хто може володіти якоюсь інформацією,
– повідомив Юсов.
За його словами, найменший інтерес для російської сторони становлять військові з так званих "лнр" й "днр".
"Разом з цією примусовою мобілізацією, яка там продовжується – це в черговий раз ілюструє ставлення до цих мешканців, які навіть з російськими паспортами, як до людей другого ґатунку. Це ілюстрація для всіх, хто марив "русскім міром", – пояснив чиновник.
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Крім того, він запевнив, що пріоритетність для рф обміну "кадирівців" – це складова певного міфу, який стосується їх участі у війні, їх якості як військових, і інтересу до них з боку кремля. Це ж стосується і "вагнерівців", які сприймаються більше як найманці.
Юсов підкреслив, що загалом з моменту повномасштабного вторгнення вже відбулося понад 20 обмінів: з полону повернули понад 570 громадян і захисників України.
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Що відомо про українських військовополонених
- У мережі з'явилися фото підготовки окупантів до показового судилища над захисниками "Азовсталі". Рідні бійців відреагували на моторошні кадри та звернулися до президента.
- Рідні військових просять владу втрутитися, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.
- Пізніше Михайло Подоляк заявив, що суд над українськими полоненими є воєнним злочином.
- Крім того, у мережі показали готові камери для воїнів полку Дениса Прокопенка, які зробили російські окупанти. У такий спосіб загарбники готуються до судилища над захисниками "Азовсталі".
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