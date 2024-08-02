Вернули команду головорезов, а мы – разменная монета: как в США реагируют на обмен заключенными
Источник:Голос Америки
О подготовке обмена между Россией и Западом сначала заявили СМИ, впоследствии он стал реальностью. И вызвал очень смешанные чувства.
С одной стороны, этот крупнейший обмен стал приятной неожиданностью, ведь россияне долго удерживали невиновных людей. С другой, есть вопросы относительно тех, кто вернулся в Россию. В сети уже назвали это событие обменом либералов на убийц.
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Сегодняшние радостные новости также являются напоминанием о том, что мы столкнулись с опасным и беспринципным противником в лице Владимира Путина. Он использует невинных американцев как пешек. Те, кто хочет задабривать его или просто закрывать глаза на его требования в Украине, должны помнить о страданиях Пола Уилана, всей его семьи и миллионов украинцев, которые живут с последствиями действий Путина,
– считает конгрессвумен-демократка Элисса Слоткин.
Но вернули не всех. Сенатор-республиканец, сопредседатель комитета по международным отношениям Джим Риш призвал помнить тех, кто еще заключен.
"Хотя я рад видеть возвращение этих неправомерно задержанных американцев, мы не должны забывать тех, кто остался: Марка Фогеля и Ксению Карелину. Соединенные Штаты заплатили высокую цену за этот обмен, поскольку те, кто возвращается в Россию, являются одними из самых ценных активов Путина, которые с радостью вернутся к своим злодеяниям. Несмотря на это, мы все равно не смогли вернуть всех домой. Усилия по освобождению этих двоих необходимо удвоить вместе с усилением способов завершить эту дипломатию заложниками", – заявил он.
Другие мнения относительно обмена:
- "Этот обмен красноречиво говорит о ценности наших двух стран. Владимир Путин возвращает команду головорезов, убийц и преступников. Соединенные Штаты приветствуют журналистов, сторонников демократии и бывших военнослужащих... я приветствую наших союзников, в частности Германию и Турцию, за их усилия по этому соглашению" (сенатор-республиканец Роджер Уикер).
- "Бандитская тактика Владимира Путина по использованию американцев как разменной монеты демонстрирует лишь его слабость и отчаяние, а не силу. Потому что он стремится вернуть провальные советские репрессии дома и агрессию за рубежом" (лидер большинства демократов в Сенате Чак Шумер).
- "Нам нужно найти способ разорвать этот круг – задержания невиновных людей, которые попадают в тюрьму в России по сфабрикованным обвинениям. Они используются Путиным как разменная монета, чтобы обеспечить освобождение хладнокровных убийц, действовавших от его имени. В будущем Россия должна заплатить большую цену за превращение невинных людей в пешек своего коррумпированного режима" (сенатор-республиканец Линдси Грэм).