Вернули команду головорезов, а мы – разменная монета: как в США реагируют на обмен заключенными

О подготовке обмена между Россией и Западом сначала заявили СМИ, впоследствии он стал реальностью. И вызвал очень смешанные чувства.

С одной стороны, этот крупнейший обмен стал приятной неожиданностью, ведь россияне долго удерживали невиновных людей. С другой, есть вопросы относительно тех, кто вернулся в Россию. В сети уже назвали это событие обменом либералов на убийц.

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Что говорят о масштабном обмене на Западе

Сегодняшние радостные новости также являются напоминанием о том, что мы столкнулись с опасным и беспринципным противником в лице Владимира Путина. Он использует невинных американцев как пешек. Те, кто хочет задабривать его или просто закрывать глаза на его требования в Украине, должны помнить о страданиях Пола Уилана, всей его семьи и миллионов украинцев, которые живут с последствиями действий Путина,

– считает конгрессвумен-демократка Элисса Слоткин.

Но вернули не всех. Сенатор-республиканец, сопредседатель комитета по международным отношениям Джим Риш призвал помнить тех, кто еще заключен.

"Хотя я рад видеть возвращение этих неправомерно задержанных американцев, мы не должны забывать тех, кто остался: Марка Фогеля и Ксению Карелину. Соединенные Штаты заплатили высокую цену за этот обмен, поскольку те, кто возвращается в Россию, являются одними из самых ценных активов Путина, которые с радостью вернутся к своим злодеяниям. Несмотря на это, мы все равно не смогли вернуть всех домой. Усилия по освобождению этих двоих необходимо удвоить вместе с усилением способов завершить эту дипломатию заложниками", – заявил он.

Другие мнения относительно обмена: