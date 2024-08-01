Россия, США, Германия и 3 страны проводят масштабный обмен заключенными: первые подробности

1 августа начался масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. В рамках обмена планируют обменять 24 человека, среди них трое заключенных американцев и российский убийца Вадим Красиков.

В рамках обмена Россия освободила репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. CNN пишет, что обмен происходит "прямо сейчас".

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По данным CBS, в рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которых удерживали в России, освободят и передадут Германии. Взамен Россия вернет 8 своих граждан.

Отмечают, что соглашение координировалось рядом правительственных учреждений США, включая Белый дом. Детали держали в секрете, но сейчас об этом начали активнее говорить из-за перевода людей из тюрем.

СМИ также сообщили, что в списке на обмен и Алсу Курмашева с "Радио Свобода". Официально детали обмена до сих пор неизвестны, как и точные списки.

Что этому предшествовало