Яркий пример, как агенты России, которых обменяли, готовили почву для вторжения в 2022 году

В рамках обмена заключенными между Россией и Западом в страну-агрессора вернули киллера, шпионов, хакера и тому подобное. Среди них агент ГУР Павел Рубцов, который выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса.

Этот российский шпион под видом испанского журналиста газеты Público был в Украине незадолго до полномасштабного вторжения России.

Смотрите также Масштабный обмен заключенными между Россией и Западом: что известно об освобожденных и каковы мотивы России

Российский агент Рубцов был в Украине

2 февраля 2022 года Рубцов сделал фото на заводе "Южмаш" в Днепре.

Российский шпион на "Южмаш" / Скриншот

В ночь с 27 на 28 февраля 2022 года его задержали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. Гонсалес (Рубцов) был в окружении Жанны Немцовой, внедрен туда российским ГРУ.

Однако 1 августа 2024 года вражеский агент вернулся в Россию в результате обмена.

Краткая справка. Южный машиностроительный завод – это ведущее украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения. Кстати, в 2022 году оккупанты в 2022 году атаковали это предприятие.