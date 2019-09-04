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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В Кремле не хотят говорить о дате обмена пленными

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      В Кремле отреагировали на возможность обмена пленными 7 сентября
      В Кремле отреагировали на возможность обмена пленными 7 сентября / ТАСС

      В Кремле пока не комментируют ранее распространенную в СМИ информацию о том, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться 7 сентября.

      "Тема чувствительная" – так ответил на вопрос журналистов прессекретар главы Кремля Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

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      Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что обмен пленными может состояться уже вскоре – 7 сентября.

      Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным,
      – ответил представитель Путина.

      В срыве переговорного процесса виновным называют именно Путина. В частности, по словам заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа и бывшего пленника России Ильми Умерова, именно он в последний момент в конце лета дал задний ход и заявил о новых условиях. Да, потребовал освобождения боевика Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении рейса MH17 в июле 2014 года.

      Когда ожидать обмена?

      Информации об этом нет. Их возвращение ожидали 30 августа. Да, с утра в этот день в аэропорту "Киев" собрались журналисты, поскольку появилась информация о скором прибытии самолета с пленными украинцами. Туда же поехали и родственники незаконно заключенных в России украинских моряков.

      Однако после очередной информационной волны в СМИ СБУ сообщила – 30 августа обмена точно не будет.
      То, что процесс переговоров еще продолжается, подтвердили и в Офисе Президента.

      Политики, активисты и СМИ анонсировали и другие даты – начало осени и 3 сентября. Однако пока во всех этих заявлениях мало конкретики.

      Из пленных украинцев может вернуться домой?Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Андрей Драч, Владимир Лисовый, Денис Гриценко, Василий Сорока. Относительно вероятного возвращения Романа Сущенко, Евгения Панова, Александр Кольченко и Станислава Клиха пока информации нет.

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      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену
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