11:15
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У Кремлі не хочуть говорити про дату обміну полоненими

      314 Читать новость на русском
      У Кремлі відреагували на можливість обміну полоненими 7 вересня
      У Кремлі відреагували на можливість обміну полоненими 7 вересня / ТАСС

      У Кремлі наразі не коментують раніше поширену у ЗМІ інформацію про те, що обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися 7 вересня.

      "Тема чутлива" – так відповів на запитання журналістів прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс"

      Важливо: Моряків судитимуть заочно: росЗМІ назвали нову схему обміну полоненими

      Видання із посиланням на власні джерела повідомило, що обмін полоненими може відбутися вже невдовзі – 7 вересня

      Тема чутлива. Анонсів тут бути не може. Факт стане відомим,
      – відповів представник Путіна.

      У зриві процесу переговорів винним називають саме Путіна. Зокрема, за словами заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу та колишнього бранця Росії Ільмі Умерова, саме він в останній момент наприкінці літа дав задній хід і заявив про нові умови. Так, зажадав звільнення бойовика Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення рейсу MH17 в липні 2014 року.

      Коли очікувати обміну?

      Інформації про це немає. Їхнього повернення очікували 30 серпня. Так, Від ранку цього дня в аеропорту "Київ" зібралися журналісти, оскільки з'явилась інформація про швидке прибуття літака з полоненими українцями. Туди ж поїхали і родичі незаконно ув'язнених у Росії українських моряків.

      Однак після чергової інформаційної хвилі у ЗМІ СБУ повідомила – 30 серпня обміну точно не буде. Те, що процес переговорів ще триває, підтвердили і в Офісі Президента.

      Політики, активісти та ЗМІ анонсували і інші дати – початок осені і 3 вересня. Однак наразі у всіх цих заявах мало конкретики. 

      Хто з полонених українців може повернутися додому?Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Юрій Будзило, В'ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Віктор Беспальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костишин, Сергій Попов, Юрій Без'язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко, Василь Сорока. Щодо ймовірного повернення Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха наразі інформації немає.

      blog_ava
      Засуджену за смертельну ДТП Зайцеву етапували до виправного центру – фото
      сьогодні
      5757
      Теги: Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Новини Росії Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Блицкриг Зеленского: 100 дней больших надежд и больших рисков
      сьогодні , 10:01 Блицкриг Зеленского: 100 дней больших надежд и больших рисков
      Юрій Бутусов 365
      Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      сьогодні , 09:36 Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      Ірина Поліщук 2602
      Головні новини 3 вересня: зняття депутатської недоторканності та 7 законопроєктів Зеленського
      сьогодні , 08:09 Головні новини 3 вересня: зняття депутатської недоторканності та 7 законопроєктів Зеленського
      4089
      Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      3 вересня , 22:00 Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1459
      Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      3 вересня , 20:26 Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      Євгенія Мазур 1593
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук