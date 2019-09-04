У Кремлі не хочуть говорити про дату обміну полоненими

У Кремлі наразі не коментують раніше поширену у ЗМІ інформацію про те, що обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися 7 вересня.

"Тема чутлива" – так відповів на запитання журналістів прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

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Видання із посиланням на власні джерела повідомило, що обмін полоненими може відбутися вже невдовзі – 7 вересня.

Тема чутлива. Анонсів тут бути не може. Факт стане відомим,

– відповів представник Путіна.

У зриві процесу переговорів винним називають саме Путіна. Зокрема, за словами заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу та колишнього бранця Росії Ільмі Умерова, саме він в останній момент наприкінці літа дав задній хід і заявив про нові умови. Так, зажадав звільнення бойовика Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення рейсу MH17 в липні 2014 року.

Коли очікувати обміну?

Інформації про це немає. Їхнього повернення очікували 30 серпня. Так, Від ранку цього дня в аеропорту "Київ" зібралися журналісти, оскільки з'явилась інформація про швидке прибуття літака з полоненими українцями. Туди ж поїхали і родичі незаконно ув'язнених у Росії українських моряків.

Однак після чергової інформаційної хвилі у ЗМІ СБУ повідомила – 30 серпня обміну точно не буде. Те, що процес переговорів ще триває, підтвердили і в Офісі Президента .

Політики, активісти та ЗМІ анонсували і інші дати – початок осені і 3 вересня. Однак наразі у всіх цих заявах мало конкретики.

Хто з полонених українців може повернутися додому?Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Юрій Будзило, В'ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Віктор Беспальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костишин, Сергій Попов, Юрій Без'язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко, Василь Сорока. Щодо ймовірного повернення Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха наразі інформації немає.